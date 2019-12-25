Ураган "Бернадетт" уничтожил 2 344 дерева в Павловском парке

В Павловском парке продолжается расчистка после циклона "Бернадетт".

В Павловском парке продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий суперциклона "Бернадетт". Специалисты музея-заповедника ежедневно обследуют пострадавшие участки и расчищают территории. Во вторник, 18 августа, эксперты проверили районы "Большая Звезда" и "Белая Береза", где выявили ещё 309 аварийных деревьев. Общее число утраченных зелёных насаждений достигло 2 344 единиц.

Наиболее разрушительным последствием урагана стала зона в районе "Белая Береза", прилегающая к Погранично-Ижорской дороге. Именно там стихия нанесла самый серьёзный урон — ущерб исчисляется гектарами поваленного леса. Руководство парка отмечает, что подобных разрушений не наблюдалось как минимум последние 30 лет.

Восстановительные работы идут в круглосуточном режиме. Сотрудники музея-заповедника ежедневно контролируют ход расчистки и обследования пострадавших территорий. Работы ведутся при содействии Союза реставраторов и под контролем КГИОП.

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Фото: пресс-служба музея "Царское село"