Синоптики ожидают 10 июня грозу и ветер до 15 м/с

Предыдущие два прогноза на грозу пока что не оправдались.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозирует 10 июня в Петербурге местами ливни, грозы, при грозе местами порывы ветра до 15 м/с.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает основные правила безопасного поведения при грозе:

- при нахождении в сельской местности, нужно закрыть двери, окна, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время грозы нельзя топить печь, разговаривать по телефону.

- во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Нельзя стоять рядом с окном, по возможности нужно выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

- если вы в доме: по возможности не выходите из дома.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

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