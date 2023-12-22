За отведением талых вод в Петербурге следят более 70 бригад "Водоканала"

Особое внимание уделяется адресам, где весной нагрузка на водоотводные системы значительно возрастает.

В Петербурге готовятся к весеннему таянию снега. На протяжении всего дня на дежурстве находятся 73 бригады "Водоканала", у специалистов есть все необходимое оборудование. Б этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Особое внимание уделяется адресам, где весной нагрузка на водоотводные системы значительно возрастает. Если происходят локальные подтопления, специальная техника и насосные станции задействуются для откачки воды. Для связи с гражданами действует телефон центра обработки вызовов 004.

За последний месяц система водоотведения уже приняла рекордный объем талых вод: самая высокая нагрузка была зафиксирована 27 февраля, когда промышленные системы приняли 3,25 млн кубометров жидкости, что вдвое превышает обычные значения в сухую погоду. Вся система способна принимать до пяти миллионов кубических метров сточных вод в день.

Кроме того, снегоплавильные пункты продолжают функционировать: с начала сезона они уже приняли 3,108 млн кубометроов снега. Эти пункты будут работать до середины апреля.

Ранее стали известны районы Петербурга с самой засоренной канализацией.

Фото: Правительство Петербурга