Петербурженка проиграла суд театру после падения на ступенях

Петроградский районный суд Петербурга отказал посетительнице театра, которая требовала компенсацию за травму, полученную при падении на ступенях. Женщина настаивала на выплате почти 700 тыс. рублей, ссылаясь на плохое освещение и отсутствие предупреждающих знаков.
Инцидент произошёл осенью 2024 года. Зрительница начала покидать балкон до того, как в зале включили полный свет, не заметила ступеньку и упала, повредив зубы. В иске она просила 88 тыс. рублей на восстановление имплантов и протезов, а также 600 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.
Представители театра вину не признали. Они заявили, что высота ступени соответствует строительным нормам, а в зале работала светодиодная подсветка. Ответчик подчеркнул, что женщина встала до полного включения освещения и не проявила должной осторожности.
Суд назначил экспертизу, которая подтвердила соответствие ступени нормативам — дефектов не обнаружено. Кроме того, суд учёл правила театра: зрителям предписано оставаться на местах до полного включения света после спектакля. В итоге суд пришёл к выводу, что причиной падения стало поведение самой посетительницы, и отказал в удовлетворении иска.
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Фото: Piter.TV
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