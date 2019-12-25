Петербуржец через суд попытался вернуть 185 тысяч рублей за несостоявшиеся визы

Мужчина заплатил за гарантированные визы во Францию и Венгрию, но одну получил однократной, а в другой ему отказали.

Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска петербуржца Ильи Саркке к Андрею Мурашову. Мужчина пытался вернуть деньги, которые, по его словам, заплатил за оформление мультивиз во Францию и Венгрию, а также взыскать дополнительные расходы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, истец требовал 185 тыс. руб., уплаченных за визы, а также визовые сборы, расходы на представителя, проценты, нотариальные услуги, покупку носителей для аудиозаписей, госпошлину и другие судебные издержки.

По словам Саркке, в декабре 2025 года он обратился в офис компании "Глобус", где обсудил с Мурашовым оформление шенгенских виз. Собеседник, как утверждает истец, заверил его, что сможет оформить мультивизу во Францию сроком не менее года и визу в Венгрию минимум на 2 года.

Стоимость одной визы, согласно заявлению петербуржца, составляла 110 тыс. руб. При этом оплату требовали внести заранее в полном объеме. В итоге мужчина перечислил 110 тыс. руб. за визу для одного человека и еще 75 тыс. руб. за оформление венгерской визы для другого.

Однако получить обещанные документы на указанных условиях не удалось. Одному из заявителей выдали однократную визу во Францию. Второму в оформлении визы в Венгрию отказали. Причиной стало отсутствие оплаты за отель. По словам истца, об этом он узнал непосредственно от консула.

Саркке посчитал, что необходимые документы были подготовлены ненадлежащим образом. Он также указал, что Мурашов отказался возвращать деньги и объяснил ситуацию тем, что окончательное решение о выдаче виз принимает консульство. При этом письменный договор между сторонами заключен не был.

Истец также рассказал суду, что самостоятельно занимается оформлением виз в Китай и ранее не сталкивался с отказами. Именно поэтому, по его словам, он доверился обещаниям об оформлении европейских мультивиз.

Представитель ответчика настаивал на отказе в удовлетворении требований. Суд встал на сторону ответчика и не удовлетворил иск петербуржца.

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Фото: Piter.tv