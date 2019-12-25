Горнолыжные комплексы Ленобласти приняли более 1,5 млн отдыхающих за зиму

В Ленобласти создадут новые площадки для автотуристов вдоль крупных трасс.

Ленинградская область готовится к зимнему туристическому сезону и расширяет инфраструктуру для путешественников. До конца 2026 года в регионе планируют открыть семь новых кемпингов вдоль крупных автомобильных трасс. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России.

В регионе работают семь современных горнолыжных комплексов, расположенных во Всеволожском, Ломоносовском и Приозерском районах. Благодаря системам искусственного оснежения катание здесь начинается уже в ноябре и продолжается до апреля.

Прошлой зимой три крупнейших курорта — "Игора", "Охта-Парк" и "Золотая Долина" — приняли более 1,5 млн отдыхающих. Перед началом нового сезона на комплексах проверили канатные дороги, подготовили склоны, протестировали оборудование для оснежения и провели плановые ремонтные работы.

Помимо горнолыжного отдыха, туристам предлагают прогулки по экотропам, катание на собачьих упряжках и тюбингах, экскурсии и отдых на загородных базах. Отдельное внимание власти уделяют транспортной доступности популярных направлений, особенно Карельского перешейка.

В регионе также обновляют общественные пространства. В Новой Ладоге обустраивают пляжный променад со смотровыми площадками и понтоном на Староладожском канале. В Выборге благоустраивают Батарейную гору: там устанавливают освещение, прокладывают прогулочные дорожки, размещают арт-объекты и внедряют цифровую навигацию.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)