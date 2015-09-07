Более миллиона вкладов открыли в Сбере жители СЗФО за семь месяцев 2023 года

Лидеры по накоплениям на вкладах в Сбере – петербуржцы.

С начала 2023 года жители Северо-Запада открыли в Сбере более миллиона срочных вкладов. Средний размер депозита по итогам семи месяцев составил 740 тысяч рублей.

Лидеры по накоплениям на вкладах в Сбере – петербуржцы, на них приходится более половины от общего объема по СЗФО (394 млрд рублей), на втором месте – жители Ленинградской и Мурманской областей – по 53 млрд рублей, несильно от них отстали и архангелогородцы, положившие на сбережения с января по июль 50 млрд рублей.

Через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение – клиенты открыли 60% вкладов. Самыми технологичными остаются мурманчане и петербуржцы – их доля вкладов, оформленных онлайн, составляет 70%.

В Сбере также отмечают рост общего объема средств физических лиц, включая текущие счета, по сравнению с 2022 годом (прирост по отдельным регионам СЗФО почти 20%).

Ранее Сбер увеличил доходность по рублёвым вкладам. Ознакомиться с новыми условиями вкладов Сбера можно на сайте банка в разделе "Вклады и счета". Повышенные ставки начали действовать с 17 августа 2023 года. Также ставки по вкладам подняли ВТБ, Альфа-Банк. Максимальная ставка для клиентов теперь составляет 11-12%. Центробанк 15 августа повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Банк России повысил ставку сразу на 350 базисных пунктов ради "ограничения рисков для ценовой стабильности".

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