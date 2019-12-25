На канале Грибоедова открылся четырёхзвёздочный отель за 3 млрд рублей

Бывшие ж/д кассы превратились в гостиницу на 166 номеров.

В историческом центре Санкт‑Петербурга, на набережной канала Грибоедова, заработал новый четырёхзвёздочный отель. Инвестором и девелопером выступила компания Nord Hotels, которая реконструировала бывшее здание Центральных железнодорожных касс под гостиничный комплекс.

Вложения в объект, включая затраты на приобретение недвижимости, оцениваются более чем в ₽3 млрд. Само строение площадью 9,3 тыс. кв. м было куплено на торгах в 2020 году за ₽1,15 млрд. Окупаемость проекта, по расчётам инвестора, составит от 14 до 16 лет – стандартный горизонт для подобных объектов.

Гостиница под названием Saga рассчитана на 166 номеров девяти различных категорий – площадь каждого варьируется от 19 до 53 кв. м. Также для постояльцев доступны ресторан и спа‑зона площадью 480 кв. м.

Технический запуск уже состоялся, а полноценное открытие для гостей намечено на последние числа октября – начало ноября.

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Фото: freepik (drobotdean)