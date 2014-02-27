В Красносельском районе открылся первый Центр мужского здоровья

Новое подразделение поликлиники №106 оснащено современным оборудованием для диагностики и лечения урологических заболеваний.

В поликлинике №106 Красносельского района начал работу специализированный Центр мужского здоровья. Как сообщает пресс-служба городского правительства, учреждение оснащено современным диагностическим оборудованием и предлагает комплексный подход к лечению пациентов.

В центре работают урологи-андрологи, эндокринологи, генетики и психологи. Для семейных пар организованы консультации гинеколога-репродуктолога. Медики проводят раннюю диагностику онкологических, репродуктивных и других заболеваний с использованием урофлоуметрии, УЗИ-аппаратуры и собственной лаборатории.

Для удобства пациентов созданы отдельный вход и собственная регистратура. Запись доступна через лечащего врача или по телефону 246-73-31. Центр расположен по адресу: ул. Черокова, 12. Его открытие стало частью программы по развитию первичной медико-санитарной помощи в Санкт-Петербурге.

Фото: Piter.TV