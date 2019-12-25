В Петербурге хирурги получили роботизированную систему с четырьмя манипуляторами

В медицинском центре МЧС в Петербурге начали проводить операции с помощью робота.

В Петербурге во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России открылась операционная, оснащенная роботизированной хирургической системой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 17 октября.

Оборудование поступило в медицинский центр месяц назад. Система включает четыре роботизированных манипулятора и обеспечивает трехмерную визуализацию операционного поля в высоком разрешении.

Новая технология позволяет хирургам выполнять точные манипуляции и использовать диагностические данные непосредственно во время операции.

Ранее мы рассказывали о том, что в НИИ Джанелидзе впервые заменили аортальный клапан через маленький разрез.

Фото: Piter.TV