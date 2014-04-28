В России предложили отрегулировать алгоритмы рекомендаций в интернете

Регулировать предлагают площадки, обрабатывающие данные более полумиллиона россиян.

Эксперты московского отделения Ассоциации юристов России предложили отключать в социальных сетях предлагаемые рекомендации по желанию пользователей. Также это планируется осуществить в отношении агрегаторов новостей, онлайн-кинотеатров и маркетплейсов сообщает "Коммерсантъ".

Уточняется, что под регулирование попадут платформы посещаемостью более 100 тысяч человек в сутки. А также те, которые обрабатывают данные более 500 тысяч пользователей из России.

Эксперты заявили, что пользователи должны будут получить возможность отключать рекомендательные алгоритмы. При этом доступность сервисов не должна пострадать.

Глава комиссии экспертов Александр Журавлев пояснил газете "Коммерсантъ", что нововведения направлены на алгоритмы рекомендаций, которые искусственно создают интерес пользователей к товарам.

Ранее доктор Мясников призвал россиян закаляться и искупался на камеру в ледяной реке.

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