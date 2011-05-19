В Ленинградском зоопарке просят отказаться от услуг уличных фотографов с животными

Дикие или находящиеся в постоянном стрессе животные могут в любой момент проявить агрессию и нанести серьезные травмы взрослым и детям.

У центрального входа в Ленинградский зоопарк появились люди, которые навязчиво предлагают прохожим платные фотосессии с экзотическими птицами и рептилиями, а также катание на лошадях. Пресс-служба зоопарка подчеркивает, что эти граждане не имеют к учреждению никакого отношения.

Сотрудники отмечают, что все звери, змеи и птицы находятся вне контроля ветеринаров зоопарка. Доходы от таких уличных развлечений полностью уходят в карманы частников и никак не поддерживают официальный зверинец.

Связываться с подобными предпринимателями небезопасно для жизни. Дикие или находящиеся в постоянном стрессе животные могут в любой момент проявить агрессию и нанести серьезные травмы взрослым и детям. Кроме того, администрация напоминает о фактах жестокого обращения: ради заработка питомцы вынуждены целыми днями находиться на привязи под палящим солнцем или дождем, без конца переходя из рук в руки.

Покупая у этих людей фото или катание, люди рублем поддерживают жестокое обращение с животными, добавили в администрации учреждения. Сотрудники зоопарка призвали петербуржцев и гостей города быть бдительными и избегать любого взаимодействия с сомнительными личностями возле касс.

Ранее Ленинградский зоопарк показал тигрицу Агафью, которая проходит карантин.

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка