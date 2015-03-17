Ветеран СВО из Петербурга предложил направить детей из Херсонской области на отдых в 47-м регионе

Инициатива возникла после встречи с официальным представителем Херсонщины Владимиром Боделаном.

Александр Красавин, участник СВО, автор книги по работе с посттравматическим синдромом "Разорванный круг или Путь домой" заявил о необходимости размещения 2000 детей из Херсонской области в российских детских лагерях. Оптимальным вариантом общественник называет оздоровительные летние учреждения Ленинградской области.

О том, что далеко не все ребята из нового региона нашли место для летнего отдыха, ветерану СВО и общественнику рассказал Владимир Боделан – заместитель губернатора Херсонской области - руководитель Постоянного представительства Херсонской области при Правительстве РФ.

"Узнав о необходимости размещения 2000 детей Херсонской области на летний отдых, откликнулся выступил с предложением протянуть руку помощи от ленинградцев, в сердцах которых до сих жива память о войне. Сложность заключается в том, что родителями летний отдых в детских лагерях планируется задолго до начала сезона. А мы ворвались в самый его разгар и ДОЛ заняты", – пояснил Александр Красавин.

Сейчас общественник ведёт переговоры с представителями детских учреждений и местным бизнесом.

"Лучшая психологическая адаптация после событий СВО это атмосфера знакомства с великим городом Санкт-Петербург и поддержка его жителей. Найден детский оздоровительный лагерь "Радужный" в Ленинградской области, проведены переговоры с руководством ДОЛ, изыскана возможность принять часть детей. Идет поиск средств на оплату путевок.Наша сила в единстве", – заявил ветеран.

Ранее мы писали, что ветеран из Санкт-Петербурга написал книгу о психологической адаптации участников СВО.