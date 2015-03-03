ККИ освобождает земли под строительство ШМСД и Большого Смоленского моста

Ранее проведенные проверки подтвердили, что размещение автосервисов на Дальневосточном проспекте и Глухоозерном шоссе осуществляется без правовых оснований.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) приступил к освобождению земельных участков на Дальневосточном проспекте и Глухоозерном шоссе от размещенных там автосервисов. Об этом сообщили в ККИ.

Ранее проведенные проверки подтвердили, что размещение данных объектов осуществляется без правовых оснований. Землепользователи были уведомлены о необходимости добровольного освобождения участков, им был предоставлен достаточный срок на демонтаж размещенных объектов, но требования ККИ не были выполнены.

Освобожденные территории площадью более 6 тысяч м2 на Глухоозерном шоссе и 300 м2 на Дальневосточном проспекте будут использованы для реализации следующих транспортных проектов:

– Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) с мостом через Неву в створе ул. Фаянсовая – ул. Зольная. Этап 2. Земельный участок от транспортного узла на пересечении с Витебским пр. до пересечения с Союзным пр.;

– Новая транспортная магистраль с мостом через в створе Большого Смоленского пр. ул. Коллонтай. Земельный участок от пр. Обуховской Обороны до Дальневосточного пр. (1-й этап и 2-й этап).

Также на прошлой неделе ККИ приступил к освобождению одного из участков на Дальневосточном проспекте под строительство Широтной магистрали скоростного движения.

Фото и видео: ККИ