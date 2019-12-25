В Петербурге депутата и директора школы осудили за кражу 24 млн рублей

Калининский суд вынес приговор по делу о хищении 24 млн из школы №619.

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по делу о хищении более 24 миллионов рублей. Калининский районный суд признал виновными депутата городского парламента Елену Рахову, бывшего директора школы Ирину Байкову, а также её экс-подчинённых Наталью Пустильник и Екатерину Коледину. С 2009 по 2023 год они начисляли зарплаты фиктивно устроенным сотрудникам школы №619.

По данным объединённой пресс-службы судов, женщины действовали по предварительному сговору, используя служебное положение. В сообщении уточняется, что сумма ущерба составила не менее 24 214 351 рубля 27 копеек. В апреле 2023 года было возбуждено уголовное дело, и на время следствия их исключили из "Единой России".

Следствие установило, что Байкова, руководившая школой с 1998 года, вместе с кадровиком Пустильник и Раховой, ранее занимавшей пост замглавы администрации района, организовала несколько "мёртвых душ". На счета несуществующих работников переводились деньги, которыми фактически распоряжались фигурантки. Например, Рахова числилась уборщицей и получила 1,8 миллиона рублей. Коледина была оформлена дворником и секретарём, что принесло группе более 4,7 миллиона.

Суд приговорил всех к условным срокам. Байкова получила 6,5 года, Пустильник — 6 лет, Коледина и Рахова — по 5 лет. Также назначены штрафы, запреты на административные должности и государственную службу. Гражданский иск на почти 21 миллион рублей удовлетворён в пользу района.

Ранее мы рассказывали о том, что нарушителя ПДД на Mercedes-Maybach привлекли к ответственности в Петербурге.

Фото: Piter.TV