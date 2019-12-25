Главу объединения частных детективов Петербурга осудили за госизмену

Глава частных детективов из Петербурга получил 12 лет за госизмену.

Президента объединения частных детективов из Петербурга приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. По данным УФСБ России по Петербургу и Ленобласти, мужчина за деньги собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о представителях органов власти.

Как установили сотрудники ФСБ, полученные данные использовались для подрывной деятельности на территории России. Мужчина действовал по заданию представителей спецслужб Украины, сообщили в ведомстве.

15 июля городской суд признал петербуржца виновным в государственной измене и назначил ему 12 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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