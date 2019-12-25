В Петербурге из ассортимента уберут осетинские пироги со свининой и курицей

Общественники посоветовали сначала проконсультироваться с представителями народа перед представлением его продукции.

Предприниматель из Петербурга уберет из ассортимента фирмы "Дары Осетии" пироги со свининой и курицей после обращения представителей организации "Высший совет осетин". Об этом сообщает Telegram-канал общественного движения.

Движение потребовало исключить из ассортимента пекарни осетинские пироги с начинкой из свинины и курицы, так как это "грязное мясо", оскорбляет чувства осетинского народа и вводит в заблуждение потребителей. Кроме того, в обращении сказано, что настоящий осетинский пирог несет в себе две функции, важнейшая из которых — сакральная.

Комментариев со стороны предпринимателя пока не поступало, однако в общественном движении уже сообищили, что "стороны пришли к взаимопонимани". Предприниматель обещал убрать из ассортимента продукцию.

Ранее Piter.TV сообщал, что под Петербургом семья вырастила тыкву весом более 450 кг.

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