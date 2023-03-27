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Под Петербургом семья вырастила тыкву весом более 450 килограммов

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Тыкву взвешивали досрочно, поскольку она уже полностью вызрела и начала раскалываться.

В Сясьстрое семья Матвеевых вырастила тыкву в 395 сантиметров в окружности и весом 450,4 килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти 6 сентября. 

Тыкву взвешивали досрочно, поскольку она уже полностью вызрела и начала раскалываться. Процесс выполнялся с помощью соседского трактора и промышленного безмена. Теперь гиганта ждет диплом как для самого крупного плода года в регионе. 

Мякоть тыквы вырастившие ее раздали соседям на кашу, пироги и супы, а вот на семена остаются большие планы. 

Похоже, тыквенный латте скоро снова войдет в моду. 

Пресс-служба администрации Ленобласти 

Видео: пресс-служба администрации Ленобласти 

Теги: сясьстрой, тыква-гигант
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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