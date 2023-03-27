Под Петербургом семья вырастила тыкву весом более 450 килограммов

Тыкву взвешивали досрочно, поскольку она уже полностью вызрела и начала раскалываться.

В Сясьстрое семья Матвеевых вырастила тыкву в 395 сантиметров в окружности и весом 450,4 килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти 6 сентября.

Тыкву взвешивали досрочно, поскольку она уже полностью вызрела и начала раскалываться. Процесс выполнялся с помощью соседского трактора и промышленного безмена. Теперь гиганта ждет диплом как для самого крупного плода года в регионе.

Мякоть тыквы вырастившие ее раздали соседям на кашу, пироги и супы, а вот на семена остаются большие планы.

Похоже, тыквенный латте скоро снова войдет в моду. Пресс-служба администрации Ленобласти

Видео: пресс-служба администрации Ленобласти