В Сясьстрое вырастили тыкву весом почти 300 кг

Гигантскую тыкву вырастила семья Марины Матвеевой из города Сясьстрой Волховского района. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.
Как рассказали сами садоводы, они просто посадили обычное семечко и много поливают тыкву – каждый день по несколько ведер воды.
Расчетный вес на сегодня – 293 кг, тыква продолжает расти, набирая по килограмму в день. Контрольное взвешивание планируется провести в сентябре, если найдутся подходящие весы.
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Фото: администрация Ленобласти
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