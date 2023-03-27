В Сясьстрое вырастили тыкву весом почти 300 кг

И она ещё продолжает расти.

Гигантскую тыкву вырастила семья Марины Матвеевой из города Сясьстрой Волховского района. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Как рассказали сами садоводы, они просто посадили обычное семечко и много поливают тыкву – каждый день по несколько ведер воды.

Расчетный вес на сегодня – 293 кг, тыква продолжает расти, набирая по килограмму в день. Контрольное взвешивание планируется провести в сентябре, если найдутся подходящие весы.

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Фото: администрация Ленобласти