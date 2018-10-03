В Петербурге подвели итоги летнего сезона бесплатных орнитологических экскурсий

Проект, зародившийся более пяти лет назад в Красногвардейском районе, вышел на общегородской уровень.

В Петербурге завершился очередной сезон летних бесплатных экскурсий для любителей птиц. По данным, предоставленным "Петербургскому дневнику" аппаратом вице-губернатора Евгения Разумишкина, за время проекта участники совершили 25 прогулок по природным территориям и паркам города.

Проект, зародившийся более пяти лет назад в Красногвардейском районе, вышел на общегородской уровень. Под руководством научного сотрудника Зоологического института РАН Сергея Петрова почти 400 человек научились различать пернатых по голосам и повадкам.

За летний цикл любителям природы удалось зафиксировать более 50 видов птиц, среди которых были замечены редкие скопа, чернозобик, пеночка-теньковка, а также лысуха, баклан и большая белая цапля.

В общей сложности фауна Петербурга потенциально насчитывает от 250 до 300 видов птиц.

Фото: Пресс-служба вице-губернатора Евгения Разумишкина