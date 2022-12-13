Поминутную оплату парковки планируют вводить со второго часа в Петербурге

Бельский добавил, что парковку можно прервать. Время будет округлено до следующего часа, а остаток средств вернется на счет.

В Петербурге введут поминутную оплату парковки. Об этом 5 апреля рассказал председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский в своем телегорам-канале.

Сейчас водители платят 100 рублей за час. Вернуть оставшиеся деньги, если они провели на парковке меньше часа, они не могут.

Так водителям нужно оплачивать парковку в течение 15 минут после заезда, но если водитель передумал оставлять машину, то нужно покинуть парковочное место во избежание штрафа.

Бельский добавил, что парковку можно прервать. Время будет округлено до следующего часа, а остаток средств вернется на счет.

Ранее в Петербурге расширяют зону платной парковки. Судя по решению комтранса, в Петроградском районе платную зону запустят с июля 2023 года.

Фото: Piter.tv

