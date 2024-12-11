Охотники из Ленобласти передали на фронт 21 ружье

В зону СВО также направили тысячу боеприпасов к ним.

Охотничий клуб "Возрождение" из Ленинградской области передал на фронт в зону Специальной военной операции 21 гладкоствольное ружье и тысячу патронов к ним. Данное гражданское оружие используется для борьбы с дронами, – сообщают в пресс-службе региональной администрации.

Как отмечают в правительстве Ленобласти, это уже вторая "передачка" от местных охотников. Так, в сентябре 2024 года клуб уже отправлял помощь знакомым из танкового батальона. Суммарно "Возрождение" вместе с инспекторами Охотнадзора передали на фронт 47 ружей и свыше 2 тыс. патронов.

Организовать отправку в войска помогла Росгвардия, в ведении которой находится контроль за охотничьим огнестрельным оружием. Администрация Ленинградской области

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Фото: Администрация Ленинградской области