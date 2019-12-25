Сбер: 30 тысяч человек в среднем ежемесячно оформляют Единую карту петербуржца

Карта объединяет в себе важные финансовые и нефинансовые сервисы. Так, кроме платежной функции, на неё можно записать квалифицированную электронную подпись и любой проездной билет из действующих в Санкт-Петербурге.

Для оформления Единой карты петербуржца в Сбербанк уже обратились 855 тысяч человек, более 145 тысяч из которых – с января по май текущего года – такую статистику озвучил банк на Петербургском международном экономическом форуме-2022.

Примерно каждый шестой петербуржец сегодня пользуется ЕКП, и более 430 компаний уже стали партнёрами проекта. Уверен, такая позитивная динамика сохранится и дальше. Мы, в свою очередь, также продолжаем развивать проект: в среднем 30 тысяч человек ежемесячно становятся новыми владельцами Единой карты петербуржца от Сбера. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Карта объединяет в себе важные финансовые и нефинансовые сервисы. Так, кроме платежной функции, на неё можно записать квалифицированную электронную подпись и любой проездной билет из действующих в Санкт-Петербурге, в том числе льготные и единый электронный билет "Подорожник".

Кроме основных возможностей карты, скидок от партнёров карты из разных сфер деятельности, дисконта на проезд в петербургском метро и бонусной программы "СберСпасибо", держателям ЕКП доступен сервис "Городской диалог", на котором можно проходить опросы и выражать своё мнение на актуальные городские темы.

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка Санкт-Петербурга, обслуживающих физлиц – для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС – или обратиться к своему работодателю. Выпуск займет не более 8 рабочих дней. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные. Заказать перевыпуск карты также можно по горячей линии или через Сбербанк Онлайн и мобильное приложение.

Фото: пресс-служба Сбера