ЕГЭ одобряют 27% родителей 11-классников из Петербурга

Согласно результатам опросов, проведённых сервисом по поиску работы SuperJob, среди родителей выпускников 11 классов школ только 27% поддерживают Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Многие отмечают, что сам ЕГЭ не страшен, но страшно то, что им запугивают детей. В то же время, 66% родителей выступают против современной системы аттестации, утверждая, что она не способствует развитию гибкого и изобретательного мышления у школьников, а сосредоточена на заучивании и алгоритмизации.
В целом, экономически активное население демонстрирует более сдержанное отношение к ЕГЭ: лишь 18% опрошенных дают положительную оценку, в то время как 59% высказывают отрицательные мнения.
Среди респондентов с высшим образованием доля противников ЕГЭ выше по сравнению с теми, кто имеет среднее профессиональное образование. Кроме того, возраст также играет роль: среди молодежи до 35 лет положительные отзывы о ЕГЭ составляют 24%, тогда как среди людей старше 45 лет этот показатель снижается до 12%.
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Фото: Piter.TV
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