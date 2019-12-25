ЕГЭ одобряют 27% родителей 11-классников из Петербурга

Многие отмечают, что сам ЕГЭ не страшен, но страшно то, что им запугивают детей.

Согласно результатам опросов, проведённых сервисом по поиску работы SuperJob, среди родителей выпускников 11 классов школ только 27% поддерживают Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Многие отмечают, что сам ЕГЭ не страшен, но страшно то, что им запугивают детей. В то же время, 66% родителей выступают против современной системы аттестации, утверждая, что она не способствует развитию гибкого и изобретательного мышления у школьников, а сосредоточена на заучивании и алгоритмизации.

В целом, экономически активное население демонстрирует более сдержанное отношение к ЕГЭ: лишь 18% опрошенных дают положительную оценку, в то время как 59% высказывают отрицательные мнения.

Среди респондентов с высшим образованием доля противников ЕГЭ выше по сравнению с теми, кто имеет среднее профессиональное образование. Кроме того, возраст также играет роль: среди молодежи до 35 лет положительные отзывы о ЕГЭ составляют 24%, тогда как среди людей старше 45 лет этот показатель снижается до 12%.

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Фото: Piter.TV