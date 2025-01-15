На четырёх старых кладбищах Петербурга проведут полную инвентаризацию

Захоронения на Никольском, Новодевичьем, Смоленском и Комаровском оцифруют.

В Петербурге стартует масштабная инвентаризация захоронений на четырёх историко-мемориальных кладбищах. Как сообщил "Ъ Северо-Запад", работы пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, Новодевичьем, Смоленском лютеранском и Комаровском кладбищах. Общая стоимость контрактов — около 3,5 млн рублей.

Подрядчик проведёт аэрофотосъёмку территорий и зафиксирует координаты каждой могилы. Все захоронения распределят по трём категориям: действующие, бесхозные и неопознанные. Также специалисты сделают фотографии и перенесут сведения с надгробий в электронную базу. При этом сопоставлять надписи с инвентарными книгами кладбищ контракт не требует.

Полученные данные планируется использовать для дальнейшего цифрового учёта мест захоронений. Первая подобная инвентаризация в Петербурге была проведена в 2025 году на кладбище острова Декабристов, где находится около 1,5 тыс. могил.

Параллельно цифровизация кладбищ идёт и на федеральном уровне. В августе 2026 года стало известно о планах запустить на "Госуслугах" сервис поиска захоронений для жителей 21 региона.

Ранее мы сообщали, что умер актер из "Игры престолов" Том Чадбон.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)