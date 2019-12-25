Дворы и остановки Петербурга начали обрабатывать от наледи

Отчетность должна быть предоставлена до 15 декабря включительно.

Городские коммунальные службы Петербурга приступили к мероприятиям по обработке придомовых пространств и важнейших дорожных развязок специализированными средствами против гололеда в преддверии понижения температурного режима. Такое распоряжение отдал вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Департамент автодорог и благоустройства разместил задания в электронной системе управления объектами городской инфраструктуры "Объекты городской среды". Исполнители, выполнившие обработку, должны зафиксировать результат, загрузив фотографии участков до и после обработки.

Отчетность должна быть предоставлена до 15 декабря включительно. Прогноз погоды обещает некоторое потепление уже к началу следующей недели. Противогололедные мероприятия затронут более 1900 жилых кварталов, включающих внутридворовые пространства, площади вокруг 64 станций метрополитена и территорию 33 парковочных площадок.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году муниципальные власти Петербурга выявили около 300 нарушителей правил парковки.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга