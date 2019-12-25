Смольный утвердил новые номинации для журналистов Петербурга

В премии правительства добавили категорию за медийные проекты.

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которым актуализируются номинации правительственных премий в области журналистики. Документ направлен на расширение возможностей для представителей различных медийных направлений и учёт современных форматов работы.

Обновлённый перечень включает семь категорий. Среди них – лучшая телепрограмма, лучшая радиопередача, публикация в городских печатных СМИ, фоторабота, публикация в информационных агентствах и сетевых изданиях, материал для детской, юношеской и студенческой аудитории. Кроме того, в перечень добавлена новая категория – лучший медийный проект года.

При этом общее количество номинаций и размер денежных премий остались без изменений. Ранее вручение наград проходило в аналогичных направлениях, но без отдельной категории для проектов.

Ранее на Piter.TV: начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты.

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