Петербург закупит лекарства на срок до года

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал, как Петербург будет решать вопрос лекарственного обеспечения населения. Вопрос на заседании правительства города задала депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

Мы прогнозируем, что возможно некоторое повышение цен, но тем не менее, принято решение, что мы будем закупать в короткие сроки все препараты на полгода и год вперед в ближайшее время. Поэтому, не предполагается какой-то дефицит лекарственных препаратов в Петербурге. В том числе, будем покупать их у поставщиков по ранее заявленным ценам. Олег Эргашев.

С инсулином вопрос закрыт, так как его производит компания "Герофарм". Недавно губернатор побывал на предприятии.

Если препараты производятся исключительно за рубежом, например, как некоторые иммуноглобулины, то вопрос будет решаться.

Фото: Piter.tv