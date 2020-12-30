Врач рассказал о вреде короткого дневного сна

Короткий дневной сон нельзя делать систематическим.

Короткий дневной сон не соответствует внутреннему человеческому ритму, который подразумевает 90-минутные периоды смены фаз сна, поэтому медик не советует ежедневно спать днем. Об этом рассказал агентству "Москва" доктор медицинских наук, врач-невролог (сомнолог) Михаил Тардов.

По словам врача, за 15-20 минут дневного сна могут восстановиться некоторые процессы, пошатнувшиеся из-за переутомления. Но к такому выходу можно прибегать только в крайних случаях, потому что физиологический сон взрослого должен происходить ночью.

Можно поддержать себя дневным задремыванием на 15-20 минут, но не стоит превращать это в систему. Михаил Тардов, сомнолог

Сомнолог также отметил, что пожилые люди спят днем чаще, так как с возрастом ритмы суточной активности человека меняются.

Ранее петербургский специалист рассказал об опасном феномене трёх часов. Человек может регулярно без причины просыпаться в три часа ночи. Как правило, это происходит из-за ритмов, которым подчиняется организм. В том числе они возникают из-за гормонов.

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