Петербургский специалист рассказал об опасном феномене трёх часов

Речь идет о нарушении сна, когда человек просыпается в три часа ночи.

В пятницу, 12 марта, профессор РГПУ имени Герцена, психотерапевт Андрей Шангин рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о нарушении сна и феномене трех часов.

Человек может регулярно без причины просыпаться в три часа ночи. Как правило, это происходит из-за ритмов, которым подчиняется организм. В том числе они возникают из-за гормонов. На качество сна влияет в том числе синетез мелатонина. Максимального значения гормон достигает около трех часов ночи, и здоровый организм не должен просыпаться.

То есть феномен трех часов — это определенный сигнал о том, что есть некий сбой в функционировании структур мозга отметил специалист.

Наладить режим сна можно и самому: перед тем, как лечь спать, нужно проверить, завершены ли все дела. Тогда мозг не будет активно работать над ними. Шангин отметил, что лучше не есть плотно на ночь.

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