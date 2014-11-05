Житель Якутска нанес ножевое ранение оппоненту в конфликте на Кирилловской

Ведётся проверка обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 18 ноября, сотрудники правоохранительных органов Центрального района получили сигнал о случившемся инциденте на углу Кирилловской и 10-ой Советской улиц, где в результате ссоры один из её участников получил ножевое ранение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На место инцидента немедленно прибыли полицейские группы. Патрульные нашли пострадавшего 37-летнего мужчину с травмой грудной клетки, вызванной ударом ножа. Потерпевший получил медицинскую помощь и был доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Позднее вечером того же дня, в рамках оперативной работы, проводимой непосредственно после инцидента, правоохранительные органы задержали подозреваемого — 24-летнего жителя Якутска, неподалёку от дома номер 16 на 10-й Советской улице.

Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Дополнительно в отношении него составили административный материал согласно части первой статьи 6.9 часть 1 КоАП РФ. Ведётся проверка обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV