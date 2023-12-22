Новый способ заживления ран разработали в Петербурге

Метод основывается на использовании бесклеточного лиофилизированного продукта из пуповины человека.

Медицинские специалисты из Санкт-Петербургской Академии имени Кирова разработали новую методику лечения обширных ран. Информация о патенте на данное изобретение была опубликована на веб-сайте Федерального института промышленной собственности.

Новый метод основывается на использовании бесклеточного лиофилизированного продукта из пуповины человека при пересадке кожи.

Этот продукт может сохраняться в морозильной камере и использоваться в виде порошка для обработки ран на начальных стадиях эвакуации пострадавших.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовала Неделя донорства крови.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)