Новый спортинвентарь передали 16 учебным заведениям Петербурга в рамках проекта "Футбол в школе"

В рамках проекта учебные заведения получают футбольный инвентарь, специальную одежду для преподавателей и полноценные наборы тренировочного оборудования, включая мячи и футбольные ворота.

В рамках всероссийского проекта Российского футбольного союза "Футбол в школе" шестнадцать образовательных учреждений Северной столицы пополнят запасы спортивного инвентаря. Эту новость сообщило издание "Вечерний Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу городской Федерации футбола.

Российская Федерация Футбола (РФС) поддерживает развитие школьной спортивной инфраструктуры, обеспечивая обновление спортивных комплектов в 1032 учебных заведениях по всей стране. В рамках проекта учебные заведения получают футбольный инвентарь, специальную одежду для преподавателей и полноценные наборы тренировочного оборудования, включая мячи и футбольные ворота. Среди школ, участвующих в проекте и вошедших в список претендентов на получение нового инвентаря, находятся образовательные учреждения, активно участвовавшие в программе с момента её старта в 2021–2022 учебном году и последующих сезонах. В число таких учреждений вошли:

— средняя общеобразовательная школа №90 Выборгского района;

— среднеобразовательная школа №471 Выборгского района;

— школа №534 с углублённым изучением английского языка имени героя России Тимура Сиразетдинова;

— лицей №126 Калининского района;

— средняя общеобразовательная школа №134 Красногвардейского района, названная именем Сергея Дудко;

— средняя общеобразовательная школа №233 с углублённым изучением иностранных языков Красногвардейского района;

— средняя общеобразовательная школа №306 с углублённым изучением английского языка Адмиралтейского района;

— средняя общеобразовательная школа №516 Невского района;

— средняя школа №570 Невского района;

— гимназия №343 Невского района;

— средняя общеобразовательная школа №113 с углублённым изучением предметов информационно-технологического профиля Приморского района;

— средняя общеобразовательная школа №43 с углублённым изучением иностранных языков "Лингвистическая школа" Приморского района;

— школа №449 Пушкинского района;

— школа №93 Пушкинского района;

— средняя общеобразовательная школа №238 с углублённым изучением английского языка Адмиралтейского района;

— средняя общеобразовательная школа №556 с углублённым изучением английского языка Курортного района.

Начиная с текущего учебного года, предоставление спортивного инвентаря станет регулярной процедурой. Каждая школа-участник получит партию мячей (десять штук пятого размера и столько же четвертого размера), а также введённые впервые в поставку четыре мини-футбольных мяча, 30 игровых жилеток-манишек, сумку для хранения мячей, пару вратарских ворот и футболки-поло с эмблемой РФС.

Проект "Футбол в школе" реализуется Российским футбольным союзом совместно с Министерством просвещения России и охватывает более 6000 школьных площадок по всей стране. Цель проекта — привлечь школьников к занятиям спортом и популяризировать футбол среди подрастающего поколения.

Фото: Pxhere