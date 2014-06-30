С начала года Петербургу передали более 600 единиц нового общественного транспорта

В оставшиеся месяцы текущего года планируется поступление четырёх новых составов "Балтиец".

Программа модернизации общественного транспорта в Петербурге успешно реализуется: за первые девять месяцев 2025 года парк пополнился шестью сотнями единиц современного подвижного состава.

В оставшиеся месяцы текущего года планируется поступление четырёх новых составов "Балтиец", восьми вагонов для эксплуатации на Красной линии и двадцати четырёх вагонов для Коричневой линии метрополитена.

Кроме того, городские улицы ждут появление новых автобусов и электробусов. Всего будет получено 449 единиц автотранспорта, среди которых 263 стандартных автобуса, 120 крупногабаритных моделей, купленных госпредприятием "Пассажиравтотранс", а также 66 новейших электробусов, приобретение которых профинансировало само городское руководство.

Таким образом, городская администрация последовательно реализует стратегию повышения качества транспортного обслуживания населения, ориентированную на внедрение современных решений, заботу об окружающей среде и создание комфортных условий для пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что первые тяговые подстанции трамвая до Славянки подключены к электросетямсетям.

Фото: Piter.TV