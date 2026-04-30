Новый глава Ленинградской федерации профсоюзов: "Профсоюзы должны защищать права работников в условиях технологических изменений"

В канун Праздника Весны и Труда новый глава Ленинградской федерации профсоюзов Иван Кайнов в своем первом большом интервью рассказал "Петербургскому дневнику" о своей карьере, приоритетах в работе и задачах профсоюзов.

Иван Кайнов сообщил, что имеет 26 лет рабочего стажа в системе образования. По образованию он учитель истории и культурологии, преподавал предмет "Мировая художественная культура". Долгое время он работал в Тюменской области и на Ямале, а в 2016 году переехал в Петербург, где начал работать в Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского профсоюза образования. Он также участвовал в создании Совета молодых педагогов при Профсоюзе работников образования России и возглавил эту организацию.

Кайнов отметил, что, переезжая в Петербург, он уже был известен в профессиональных кругах. Он получил президентский грант за свои инициативы, которую ему вручил лично Владимир Путин, и имеет звание "Почетный работник образования РФ". Его основной деятельностью всегда была работа с молодежью и наставниками, что привело к созданию модели "реверсивного наставничества", где молодые педагоги помогают более опытным коллегам осваивать современные компетенции.

Он также подчеркнул, что одной из задач профсоюза является помощь коллегам в адаптации к профессии и взаимодействие с родителями и коллегами. Среди других приоритетов — рост заработной платы, увеличение социальных выплат и правовая самозащита.

Кайнов отметил, что в школах часто фиксируются случаи посягательства на честь и достоинство педагогов, и задача профсоюзов — обеспечить защиту учителей. Он рассказал о своем карьерном пути, который привел его к должности главы Ленинградской федерации профсоюзов.

В ходе интервью Кайнов также сообщил, что общее количество членов профсоюзов в Петербурге и Ленобласти превышает 450 тысяч человек, а в состав федерации входит более 30 членских организаций, объединяющих около 3 500 первичных профсоюзных организаций. Он выделил успешные примеры работы профсоюзных организаций на Ленинградском металлическом заводе и других предприятиях.

Кайнов подчеркнул, что среди приоритетов работы профсоюзов — защита социально-экономических прав работников, включая достойную заработную плату, нормальные условия труда и надежные социальные гарантии. Он отметил важность коллективных договоров, которые обеспечивают дополнительные гарантии для работников.

В условиях стремительных технологических изменений Кайнов считает, что профсоюзы должны защищать права работников, чтобы внедрение новых технологий не приводило к массовому вытеснению работников, а сопровождалось переобучением и созданием новых возможностей занятости. Он также отметил, что рост производительности должен приносить пользу не только бизнесу, но и работникам через достойную оплату труда и безопасные условия работы.

Фото: предоставлено Ленинградской федерации профсоюзов