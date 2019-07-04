Выход нового фильма Нолана "Довод" перенесли

Студия Warner Bros. перенесла релиз фильма "Довод" режиссера Кристофера Нолана на более поздний срок. Вместо 17 июня картина выйдет 31 июля.

Вместо новой картины в день релиза 17 июля в кинотеатрах в ограниченный прокат выйдет знаменитый фильм Нолана "Начало", который в этом году празднует свое 10-летие.

Сюжет 11-го фильма Нолана до сих пор остается до конца неизвестным. Сам режиссер описывал ее в интервью журналистам как масштабный блокбастер о шпионаже и предотвращении третьей мировой войне.



Ранее Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма "Довод".

Видео: Youtube/WBRussia