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Выход нового фильма Нолана "Довод" перенесли

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Студия Warner Bros. перенесла релиз фильма "Довод" режиссера Кристофера Нолана на более поздний срок. Вместо 17 июня картина выйдет 31 июля.

Вместо новой картины в день релиза 17 июля в кинотеатрах в ограниченный прокат выйдет знаменитый фильм Нолана "Начало", который в этом году празднует свое 10-летие. 

Сюжет 11-го фильма Нолана до сих пор остается до конца неизвестным. Сам режиссер описывал ее в интервью журналистам как масштабный блокбастер о шпионаже и предотвращении третьей мировой войне.

Ранее Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма "Довод".

Видео: Youtube/WBRussia

Теги: кристофер нолан
Категории: Картина дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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