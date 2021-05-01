В музее "Пушкарь" откроют новые залы и сделают бесплатный вход

Музей открылся год назад.

В музее "Пушкарь" на территории форта "Константин" в Кронштадте откроются два новых выставочных зала. Вход 27 апреля в музей будет бесплатным в честь его первого дня рождения.

В 12:00 прозвучит торжественный выстрел из пушки. После этого посетителей приглашают на бесплатную экскурсию по обновленному "Пушкарю".

Новую часть экспозиции посвятили истории форта на рубеже XIX-XX веков, а также советской эпохе. На выставке отражены основные исторические события: революции 1905-1906, 1917 года, Кронштадтское восстание в 1921-м году и Великая Отечественная война.

В части фортификационного сооружения показали, как происходит подача боеприпасов с нижнего яруса батареи на верхний. В реконструированных пространствах батареи Брылкина воссоздали медицинский кабинет, спальное место артиллериста, комнату отдыха офицеров, Ленинскую комнату для проведения политзанятий с личным составом.

Если у вас не получится посетить музей в бесплатный день 27 апреля, то он работает ежедневно (кроме понедельника) с 12 до 20 часов. Посетить его можно в составе экскурсии, которая длится 30 минут.

Фото: предоставлено АО "Третий парк"