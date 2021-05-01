Основатель музея "Пушкарь" находит экспонаты прямо в заливе

В экспозиции музея "Пушкарь" находятся уникальные самодельные сабли, револьвер царской эпохи и казачье седло 1916 года.

Реконструктор из Петербурга открыл музейное пространство в Кронштадте из экспонатов, которые нашел в Финском заливе. Геннадий Бычков всю жизнь разыскивает и собирает уникальные вещи: редкие монеты, бытовая техника разных времен и морские артефакты. В его музее "Пушкарь" находятся предмета из истории форта "Константин" и быта военных.

Я являюсь профессиональным рыбаком, и давным-давно начал здесь ловить рыбу и мне стали попадаться различные артефакты: якоря петровских, николаевских времен, а также разные деревянные части "Двойной Южной" батареи. Или ядра, это ядра, можно сказать, первой ядерной войны, они все подлинные и были найдены здесь. Геннадий Бычков, основатель музея, собиратель

Эту коллекцию Геннадий собирал годами: проводил раскопки, изготавливал оружие, также памятные вещи ему приносят люди.

Лично я сам нашел револьвер царской эпохи, копал грядку на даче и нашел, дальше копать начал, а там пули лежат. Оказывается там при Екатерине было стрельбище, в Горелово. Все эти артефакты у меня лежат. Геннадий Бычков, основатель музея, собиратель

Среди уникальных экспонатов: казачье седло 1916 года, винтовка Мосина 1891 года и дореволюционные портреты офицеров.

В Крыму был найден тесак, простой пехотный тесак русского солдата. Он хранился с Крымской войны, и почему-то находился в пещере. Лезвие практически все истлело, а бронзовая ручка сохранилась шикарно, и мы его восстановили. Геннадий Бычков, основатель музея, собиратель

Форт "Константин" сыграл большую роль в защите Ораниенбаумского плацдарма во время Великой Отечественной войны.

В 1941 году на Кронштадт шли немецко-фашистские войска, и наш молодой краснофлотец в Ижоре засек, что идет огромная туча этих самолётов. Он вышел в открытый эфир, хотя знал, чем это грозит, предупредил солдат, и они начали отбиваться. Геннадий Бычков, основатель музея, собиратель

Собиратель планирует расширить экспозицию музея и мечтает восстановить копию знаменитой пушки Канэ.

Видео, фото: Piter.TV