До конца 2022 года протяженность велодорожек в Петербурге увеличится на 9 км

В Городской центре управления парковками рассказали, где в 2022 году появятся новые велодорожки.

Всего будет обустроено 9,3 км веломаршрутов на территории Курортного, Красногвардейского, Московского и Пушкинского районов.

Обособленная дорожка появится на проспекте Косыгина протяженностью 1,3 км. В будущем маршрут продлят.

Специалисты завершат обустройство дорожки вдоль Приморского шоссе от Музея-усадьбы И.Е. Репина до дома 448. Работы были начаты еще в прошлом году.

Дорожку в Пушкине на Школьной улице сделают в рамках проекта "Твой бюджет". Ее протяженность составит километр.

Еще одна полоса (2,6 км) будет на Белградской улице от Софийской улицы по проспекта Славы.

На данный момент общая протяженность всех велосипедных маршрутов в городе достигла 133,2 км. К 2030 году показатель хотят увеличить до 300 км.

Ранее урбанист Стив Каддинс оценил развитие инфраструктуры для велосипедистов в Петербурге.

Фото: Piter.tv