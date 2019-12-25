За последние сутки в Ленобласти выявили 205 новых случаев заболевания COVID-19

Количество новых случаев за сутки уменьшилось по сравнению с прошлой неделей, а число активных больных — возросло.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 205 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 124 человека. Еще 1 человек скончался от вирусной инфекции.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 32397 случаев заболевания вирусной инфекцией, 463 человека скончались, 29335 человек выздоровели. Количество активных больных составляет 2599.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти на неделе ожидаются морозы до -30 градусов.

Фото: Piter.TV