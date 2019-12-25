  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 456 человек
Сегодня, 10:30
119
nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 456 человек

0 0

Из больниц выписали 228 человек.

За последние сутки в России подтвердили 11 115 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3019 (27,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 456 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 92. За последние сутки подтверждена смерть 202 пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 30 человек.

За последние сутки из больниц выписали 6 699 пациентов, в том числе 228 человек в Петербурге и 28 – в Ленинградской области. 

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии