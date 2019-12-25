В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 456 человек

Из больниц выписали 228 человек.

За последние сутки в России подтвердили 11 115 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 3019 (27,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 456 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 92. За последние сутки подтверждена смерть 202 пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 30 человек.

За последние сутки из больниц выписали 6 699 пациентов, в том числе 228 человек в Петербурге и 28 – в Ленинградской области.

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV