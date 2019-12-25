Количество новых случаев COVID-19 за сутки в Ленобласти достигло 117

Очаг заболевания был зафиксирован в Киришском районе.

За последние сутки на территории Ленобласти зафиксировали 117 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Больше всего заболевших в Киришах ― 23 человека. Накануне стало известно, что это работники-вахтовики, которые работают в стройгородке.

Кроме того, антирекордсменами стали Всеволожск (16), Мурино (12) и Гатчина (7). 5 новых случаев в Приозерске, 4 — в деревне Старая.

По 3 новых случая зарегистрировали в Кудрово, Янино-1 и Луге. По 2 случая — в Ваганово, Вартемягах, Касимово, кп. Малый Петербург, Выборге, Первомайском, Сланцах.

По 1 новому случаю заболевания выявили в Разметелево, поселке им. Морозова, Агалатово, Павлово, Рахье, Лупполово, Рыжиках, Северной Самарке, Перово, Рощино, Светогорске, Семиозерье, Кирпичном, Рябоко, поселке Возрождение, Рождествено, Вырице, Кингисеппе, Отрадном Кировского района, Заклинье, Кривко, Ларионово, Тихвин, Цвылево, Тосно, Никольском Тосненского района, Георгиевском.

Общее количество заболевших за весь период составляет 9145, 5389 человек поправились, 100 умерли.

Фото: Piter.TV