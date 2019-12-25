За последние сутки в Ленобласти выявили 56 новых случаев COVID-19

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Кроме того, 22 человека были выписаны по выздоровлению, 4 человека ушли из жизни.
Всего за весь период пандемии COVID-19 в Ленобласти зарегистрировали у 7677 человек.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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