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За последние сутки в Ленобласти выявили 56 новых случаев COVID-19
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 56 новых случаев COVID-19

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Количество новых случаев продолжает расти.

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, 22 человека были выписаны по выздоровлению, 4 человека ушли из жизни.

Всего за весь период пандемии COVID-19 в Ленобласти зарегистрировали у 7677 человек. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что аптеки Петербурга начинают продажу лекарств от коронавируса. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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