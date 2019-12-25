В Ленинградской области коронавирусом заболели еще 45 человек

Из больниц выписали 25 пациентов.

По состоянию на пятницу, 24 июля, в Ленинградской области выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки подтверждено 154 летальных случая, при этом в Ленинградской области не зафиксировано ни одного. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 444 человека, в том числе 25 человек в регионе.

При этом в Петербурге за сутки выявили 181 новый случай коронавируса.

Фото: Piter.TV