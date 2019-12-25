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В Ленинградской области коронавирусом заболели еще 45 человек
Сегодня, 10:45
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nastya960

В Ленинградской области коронавирусом заболели еще 45 человек

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Из больниц выписали 25 пациентов.

По состоянию на пятницу, 24 июля, в Ленинградской области выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки подтверждено 154 летальных случая, при этом в Ленинградской области не зафиксировано ни одного. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 444 человека, в том числе 25 человек в регионе. 

При этом в Петербурге за сутки выявили 181 новый случай коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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