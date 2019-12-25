В Петербурге за сутки выявили 181 новый случай коронавируса

Из больниц города выписали 93 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 5 811 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 1 477 (25,4%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 181 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 45. За последние сутки подтверждена смерть 154 пациентов, в том числе 27 человек в Петербурге.

За последние сутки выписали 8 444 человек, в том числе 93 человек в Петербурге и 25 – в 47 регионе.

Фото: Piter.TV