В Невской Ратуше обсудили новые правила казначейского сопровождения в Петербурге

В Невской Ратуше прошло важное заседание, посвящённое обсуждению нововведений в правилах казначейского контроля расходов городского бюджета Санкт-Петербурга. Организатором мероприятия выступили Комитет финансов города и Управление Федерального казначейства, пригласив более 130 руководителей финансово-экономических структур и договорных отделов региональных ведомств.

Участники совещания отметили существенные изменения, предусмотренные законом на 2026 год. Новый порядок предусматривает расширение перечня операций, подлежащих особому вниманию казначейства. Отныне помимо традиционных государственных контрактов дополнительное регулирование коснется договоров, заключённых бюджетными и автономными организациями, особенно в случаях финансирования за счёт федеральных субсидий.

Эксперты детально разъяснили ключевые моменты нормативных актов, вступивших в силу с 1 января 2026 года. Особое внимание уделялось вопросам изменения лимитов сумм контрактов, появлению новых обязательных положений в документации, обновлению процедур электронного документооборота и применению машинно-читаемых доверенностей.

Отдельно рассмотрены нововведения, касающиеся усиления административной ответственности организаций и должностных лиц за несоблюдение установленных норм. Мероприятие проведено в рамках подготовки городской финансовой системы к выполнению федеральных стандартов.

Фото: правительство Петербурга