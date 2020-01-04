Пластический хирург Закиров раскритиковал новый тренд на форму носа "как у грызуна"

Пластический хирург Эльдар Закиров заявил, что не поддерживает новый тренд на необычную форму носа и не стал бы выполнять такую операцию.

Российский пластический хирург Эльдар Закиров негативно оценил набирающий популярность тренд на сильно вздернутый нос. По его мнению, такая мода быстро утратит актуальность.

Пластический хирург Эльдар Закиров высказался против популярного среди некоторых девушек тренда на форму носа с максимально вздернутым и загнутым вверх кончиком. Свое мнение специалист опубликовал в социальных сетях.

По словам врача, подобная внешность выглядит неестественно и вряд ли надолго останется востребованной. Он отметил, что не стал бы выполнять такую операцию по просьбе пациентки.

Закиров пояснил, что считает главной задачей пластической хирургии создание гармоничной и эстетичной внешности, поэтому не поддерживает подобные модные тенденции.

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Фото: Piter.TV