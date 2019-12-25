Незнакомцы похитили студента на Вертолетной улице и порезали ему руки в машине

При этом никаких требований неизвестные не выдвигали и не похитили ценные вещи.

Во втором часу ночи в четверг, 26 ноября, в полицию обратился 20-летний петербуржец, учащийся на третьем курсе Университета гражданской авиации. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, несколькими часами раньше его похитили неизвестные.

Со слов студента, на Вертолетной улице к нему подъехал черный автомобиль, марку и номер которого он не запомнил. Из машины вышли трое неизвестных в темной одежде и масках, силой посадили его в салон и повезли в неизвестном направлении. В пути злоумышленники порезали молодому человеку внутренние поверхности кистей рук, однако при этом не выдвинули требований и не похитили никаких ценных вещей. Спустя время незнакомцы выкинули студента на обочине трассы, откуда он пешком дошел в город и обратился в службу 112.

Студент запомнил, что у одного из похитителей был нос "картошкой" и полное тело, у второго была короткая стрижка, тонкий нос и прижатые уши. В одной из городских больниц, куда госпитализировали студента, юноше диагностировали резаные раны обоих предплечий и ссадину левого предплечья. После оказания медпомощи студента отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что избитая южанином петербурженка простила обидчика. Суд прекратил дело.

Фото: pixabay