В Петербурге задержаны 12 человек, причастных к продаже данных о движении поездов

По оперативным данным, доход компании составил около 100 млн рублей.

Сотрудники МВД и ФСБ задержали 12 человек, которые подозреваются в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации о передвижении железнодорожных составов по России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, группа действовала с 2020 года. Организатором преступной схемы стал бывший сотрудник информационного центра крупной железнодорожной компании. Он вступил в сговор с коллегами, чтобы получить доступ к данным о расписании и маршрутах грузовых поездов.

Для легализации своей деятельности злоумышленники создали фирму, которая якобы оказывала услуги по использованию баз данных. Клиентам, в том числе из-за рубежа, продавались данные о перевозках, что могло угрожать транспортной безопасности. По оперативным данным, доход компании составил около 100 млн рублей.

В ходе обысков были изъяты компьютеры, документы и другие доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Четверо подозреваемых задержаны, остальные дали обязательство явиться в следственные органы.

Видео: Telegram/ Ирина Волк