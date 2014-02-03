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Нейромонах Феофан представит новый альбом в Петербурге 11 декабря
Сегодня, 13:26
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Нейромонах Феофан представит новый альбом в Петербурге 11 декабря

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На концерт можно приходить в тематических костюмах.

В Петербурге 11 декабря в клубе-фестивале "Морзе" пройдет концерт Нейромонаха Феофана. Зрителям пообещали настоящее погружение в атмосферу древнерусского рейва. Для этого организаторы проработали световое шоу, видео-сопровождение и необычные декорации.

Представитель драм-н-бэйса недавно выпустил выпустил четвёртый полноформатный альбом под названием "Древнерусский рейв". В него вошли восемь треков. Работала над ними велась совместно с Rusty K и группой Magnetude. Часть песен ("На заре", "Новая телега") слушатели уже успели оценить. 

Нейромонах Феофан будет ждать посетителей в тематических нарядах. 

Теги: концерт, нейромонах феофан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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